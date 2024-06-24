İYİ Partili başkandan 'çirkin ifade': 'Lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plaj...'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 03:10

Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın ilçe sınırlarındaki kadınlar plajını kapattığı iddia edildi.

Başkan Karabatı, duruma Facebook üzerinden tepki gösteren bir yurttaşa ise sosyal medya hesabından bir yorumda bulundu. Karabatı, "Değerli Tunalı Başkan lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız kurdele gerektirmiyor" ifadelerini kullandı. Karabatı'nın bu yorumuna sert tepki geldi.

AKP'DEN TEPKİ

AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan X hesabından yayımladığı mesaj ile Karabatı'ya tepki gösterdi:

"YAZIK..!

İnançları veya hassasiyetleri doğrultusunda “kadınlar plajını” tercih eden vatandaşlarımıza terbiyesizce bir yakıştırma bahanesiyle, kadınlar plajını kapatan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı kınıyorum."

"YÖNTEM HEP AYNI..."

Gazetemiz yazarlarından Mehmet Ali Güller de X hesabından yaptığı paylaşım ile duruma tepki gösterdi.

"Bursa Karacabey’deki “kadınlar plajı”, “lezbiyenler mesken tuttu” denilerek kapatılmış.

Yöntem hep aynı: “Erkek ve kadın ‘ayrı’ plajda olsun” denir önce ve kadınlara ayrı plaj yapılır. Sonra lezbiyen vb denip kapatılır. Böylece yavaş yavaş kadınlara plajlar tümden yasaklanır.

Türban da öyle olmadı mı? Önce “türbana özgürlük” dediler, “her türlü yaşam tarzına demokrasi” dediler, sonra türbanı normalleştirip adım adım “bu açık”, “bu toplumun ahlakına(!) aykırı” diyerek şorta, eteğe, askılı bluza karıştılar; güçleri yettikçe de yasaklamaya çalışıyorlar."

Bursa Karacabey’deki “kadınlar plajı”, “lezbiyenler mesken tuttu” denilerek kapatılmış.

Yöntem hep aynı: “Erkek ve kadın ‘ayrı’ plajda olsun” denir önce ve kadınlara ayrı plaj yapılır. Sonra lezbiyen vb denip kapatılır. Böylece yavaş yavaş kadınlara plajlar tümden yasaklanır.… — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) June 23, 2024

Ayrıca Karabatı'nın tepkilerin ardından yaptığı yorumu sildiği öğrenildi.