İYİ Parti’de kurul üyeleri belirlendi

Meral Akşener liderliğinde 2017’de kurulan İYİ Parti’de dün yapılan olağanüstü kurultay ile ilk kez genel başkan değişimi yaşandı. Partide Akşener dönemi sona ererken yeni lider Müsavat Dervişoğlu oldu. Delegeler, genel başkandan sonra da genel idare kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini seçti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00
İYİ Parti’de kurul üyeleri belirlendi
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Yeni GİK’te başkanlık divanından Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almadı. Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu, Cumali Durmuş ise yeniden listeye girdi.

Listede bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin de yer alması dikkat çekti. Özlale, böylelikle partiye yeniden dönmüş oldu.

Listede partinin yerel seçimlerdeki Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Enver Yılmaz ile Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Melih Aydın’ın da yer alması dikkat çekti.

Öte yandan genel başkanlık yarışının ikinci turunda adaylıktan çekildiğini açıklayan Tolga Akalın’ı destekleyen isimlerin de listede yer alması dikkat çekti. Genel başkan adaylığı için adı geçen Uğur Poyraz da yeni GİK listesine girdi.


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