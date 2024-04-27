İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk açıklama: 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 22:30

Güncelleme: 27.04.2024 - 22:31

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimler sonuçlandı. Oy çokluğu ile Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi.

Dervişoğlu seçim galibiyetinin ardından sahnede konuşma yaptı.

Sahneye gelen Müsavat Dervişoğlu, ilk olarak genel başkan adayı Koray Aydın'la görüştü. "Hayırlı uğurlu olsun" diyen Aydın, sarılarak Dervişoğlu'nu tebrik etti. Bir diğer genel başkan adayı Tolga Akalın da sahneye gelerek Dervişoğlu'nu tebrik etti.

"KİMSEYLE YARIŞMADIK"

Genel başkan adayları Aydın ve Akalın'la sahnede konuşma yapan Dervişoğlu, "Ben bir yarış kazanmadım çünkü kimseyle yarışmadık biz. Herkesin gözü bu kongredeydi. Hepinizden Allah gani gani razı olsun, en küçük bir tatsız bir olay bile yaşanmadı. Bu İYİ'ler ve cesurlar hareketinin, nasıl bir hareket olduğunun, nasıl bir siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir"

Sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşimdir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Asıl siz çok büyük bir ailesiniz, size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz" dedi.

İktidar olmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle iktidar yolcuğuna yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam edeceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, büyüklerimin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.