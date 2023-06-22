İYİ Parti'de kurultay hesapları: Meral Akşener'e rakip çıkmadı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 05:19

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi Ethem Baykal, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi İsmet Koçak ve Kurucular Kurulu üyesi Adil Erkoç’un imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız genel başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi artırmıştır. Partinin kurucusu olan ve her aşamasında emek sarf eden bizler, bu muhtemel vebale ortak olmak istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından Baykal, “kongreye katılmayacağını katılırsa da boş oy atacağını” sosyal medya hesabından duyurdu. Parti içi muhalefetin, “muhalif delegelerin kurultayda seçime katılamaması, üst kurullara baskı yapılması ve kurultayın ‘acele’ yapılacak olması nedeniyle” aday çıkarmama kararı aldığı öğrenildi.

(Günay Kodaz)

‘GİK’E ADAYIM’

Öte yandan adaylık için adı geçen kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz ise genel başkanlığa değil, GİK’e aday olduğunu duyurdu. Ayrıca, parti içi muhalefetin kurultayda farklı bir strateji uygulayarak GİK listelerini delme mücadelesi vereceği öne sürülüyor. Akşener’in ise GİK’te kapsamlı bir değişikliğe gideceği ve Başkanlık Divanı’nı genişleteceği konuşuluyor.

(Murat Keçeciler)

KEÇECİLER İSTİFA ETTİ

Bu arada İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler partisinden istifa etti. Keçeciler, “Akşener, masadan kalktığı zaman ‘Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını’ söylemişti. Seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu” dedi.