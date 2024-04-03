İYİ Parti’de ‘Lider değişsin’ tartışması

İlk kez seçimlere “hür ve müstakil” giren İYİ Parti, 2024 yerel seçimlerindeki başarısızlıkları sonrası seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00
İYİ Parti’de ‘Lider değişsin’ tartışması
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Genel başkan Meral Akşener’in istifa edeceği ve kongrede aday olmayacağı iddiaları gündeme gelirken Akşener’in istifa etmemesi ve aday olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmaması parti kulislerini hareketlendirdi. Edinilen bilgilere göre Akşener ve kurmayları arasında kriz derinleşiyor. Akşener’in istifasını isteyen kurmaylarla karşı karşıya geldiği öne sürülüyor.

Partiden üst düzey yöneticilerden öğrenilen bilgiye göre kurmayların çoğunluğu “Akşener’in yöneticilik vasfını yitirdiği ve halkta bir kaşılığı olmadığı” görüşünde. Öte yandan Akşener, en çok seçim sürecinde “hırçın” davrandığı ve söylemleri nedeniyle “AKP’ye çalışıyor” izlenimi yarattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

SİNDİRİLMEYECEK ADAY

Seçim sonuçlarını değerlendiren kurmayların, “seçimlerdeki başarısızlığın tek sorumlusunun Akşener olduğu” görüşünü savunduğu öne sürülüyor. Akşener’in halk özünde güvenilirliğinin kalmadığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Akşener’e yakın isimler de Akşener’in partinin başında siyasete devam etmesi gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, kongrenin de bir ay sonra yapılacağını ifade ediyor. Tansiyonun yüksek olacağının belirtildiği kongrede bu kez Akşener’in karşısına rakip çıkacağı ve sindirilemeyeceğini iddia ediyor.


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