İYİ Parti’de ‘Lider değişsin’ tartışması
İlk kez seçimlere “hür ve müstakil” giren İYİ Parti, 2024 yerel seçimlerindeki başarısızlıkları sonrası seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
Genel başkan Meral Akşener’in istifa edeceği ve kongrede aday olmayacağı iddiaları gündeme gelirken Akşener’in istifa etmemesi ve aday olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmaması parti kulislerini hareketlendirdi. Edinilen bilgilere göre Akşener ve kurmayları arasında kriz derinleşiyor. Akşener’in istifasını isteyen kurmaylarla karşı karşıya geldiği öne sürülüyor.
Partiden üst düzey
yöneticilerden öğrenilen
bilgiye göre kurmayların
çoğunluğu “Akşener’in
yöneticilik vasfını yitirdiği
ve halkta bir kaşılığı
olmadığı” görüşünde. Öte
yandan Akşener, en çok
seçim sürecinde “hırçın”
davrandığı ve söylemleri
nedeniyle “AKP’ye
çalışıyor” izlenimi yarattığı
gerekçesiyle eleştiriliyor.
SİNDİRİLMEYECEK ADAY
Seçim sonuçlarını değerlendiren kurmayların, “seçimlerdeki başarısızlığın tek sorumlusunun Akşener olduğu” görüşünü savunduğu öne sürülüyor. Akşener’in halk özünde güvenilirliğinin kalmadığı da kulislerde konuşulanlar arasında.
Akşener’e yakın isimler de Akşener’in partinin başında siyasete devam etmesi gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, kongrenin de bir ay sonra yapılacağını ifade ediyor. Tansiyonun yüksek olacağının belirtildiği kongrede bu kez Akşener’in karşısına rakip çıkacağı ve sindirilemeyeceğini iddia ediyor.
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