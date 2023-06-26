İYİ Parti'de 'parti içi muhalefet' tasfiye edildi: Kurucular Meral Akşener'e 'kırgın'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

İYİ Parti kurultayında, 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK seçildi. Kurultayda genel başkan Meral Akşener’in hazırladığı blok liste oylanırken, eski GİK’ten 29 kişi yeni listede yer alamadı.

Yeni GİK’te, “parti içi muhalefetin” yer alamaması da dikkat çekti. Muhalif GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koçak gibi isimler partinin yeni yönetiminde yer alamazken parti içi muhalefeti kamuoyunda dile getirmek için Ortak Akıl Platformu adıyla kurulan platformun sözcüsü Ethem Baykal da yeni dönemde MDK listesinde yer alamadı.

Bazı partili kaynaklar, yeni listelere tepki göstererek partinin Kurucular Kurulu’nun kırgın olduğunu ve istifaların süreceğini ileri sürdü. Akşener’e karşı aday çıkaracağı iddia edilen ancak “zamanın yetersizliği” nedeniyle hazırlanamadıklarını belirten Baykal, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

(Ethem Baykal)

‘PARTİMİZE KIYAMADIK’

Baykal, “Birtakım istifalar vardı. O istifaları önlemek için kendi kurduğumuz partimize ‘kıyamadık’. O nedenle aday çıkarmadık. Aday çıkarsaydık genel başkanın dün yaptığı sert konuşmayla birlikte daha gerilimli bir ortam oluşabilirdi. Delegeyi ele geçirebilirsiniz. Ancak her şeyi yapamazsınız. Türk milletine rağmen bir yere varmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Akşener’in CHP’ye yönelik sözlerine ilişkin konuşan Baykal, “Seçim yaklaştığında pazarlığı artırarak ittifaka girmek durumunda kalacaklar. Kılıçdaroğlu ile Akşener’in politikaları otomatik pilota bağlanmıştır. İsteseler de ayrılamazlar” dedi.