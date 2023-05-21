2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İYİ Parti'de parti içi muhalefet toplandı

İYİ Parti’de parti içi muhalefetten bir grubun kurduğu “Ortak Akıl Platformu” ilk toplantısını Ankara’daki bir otelde yaptı. Partinin A takımından isimlerin de bulunduğu toplantıda, partinin sorunlarının konuşulmasının 28 Mayıs’tan sonraya bırakılmasına karar verildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00
İYİ Parti'de parti içi muhalefet toplandı
Abone Ol google-news

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çalışacağı kaydedilirken platform üyelerinden İYİ Parti MDK Başkanı Ethem Baykal, Cumhuriyet’e konuştu.

(Ethem Baykal)

“Adayımız Kılıçdaroğlu’na nasıl katkı sağlayabiliriz diye istişarede bulunduk. Seçimden sonra daha kapsamlı bir çalıştay yapma konusunda fikir birliğine vardık” diyen Baykal, “Gelecek toplantıda, İYİ Parti’mizin iktidara gelmesini nasıl sağlayacağımızı konuşacağız” diye konuştu. 

(Günay Kodaz)

İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz da partinin eksiklikleri olduğunu kaydederek, “Umuda zarar vermemek istedik. Partiyle ilgili konuları erteledik. 28’ine kadar susma kararı aldık Arkadaşlarımızın birçoğuna gelmeyin dedik. Asıl görüşme 28 Mayıs sonrası. Hâlâ iyi bir çalışmayla muhalefetin kazanabileceğini düşünüyoruz” dedi.


28 Mayıs A Takımı İyi Parti

İlgili Haberler

İYİ Parti’den HÜDA-PAR çıkışı: ‘Anayasal konularda Türkiye kaosa gidiyor’

İYİ Parti’den HÜDA-PAR çıkışı: ‘Anayasal konularda Türkiye kaosa gidiyor’
İYİ Partili Bilge Yılmaz: 'KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı'

İYİ Partili Bilge Yılmaz: 'KKM bir canavara dönüştü ve Türkiye ekonomisini yutmasına çok az kaldı'
İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere 'sınav' çağrısı: Ertelenmeli veya online yapılmalı

İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere 'sınav' çağrısı: Ertelenmeli veya online yapılmalı

En Çok Okunan Haberler