İYİ Parti’den HÜDA-PAR çıkışı: ‘Anayasal konularda Türkiye kaosa gidiyor’

Yayınlanma: 20.05.2023 - 19:15

Güncelleme: 20.05.2023 - 19:15

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HÜDA-PAR’ın Meclis’te 22 Mayıs’’ta yapılması planlanan yemin töreninde “Türk milleti önünde and içerim” ifadesine itiraz edeceğini, bu nedenle yemin töreninin seçimleri etkilememesi için 28 Mayıs sonrasına ertelenmeye çalışıldığını ileri sürdü. Cumhuriyet TV’ye konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, çarpıcı açıklamalarda bulunarak ‘Anayasadaki metin okunmadığı sürece yemin töreni geçersizdir’ dedi.

“ANAYASADAKİ METİN OKUNMADIĞI SÜRECE YEMİN GEÇERSİZDİR”

Mecliste yemin töreninin 28 Mayıs seçimlerinden önce yapılması durumda sıkıntı çıkmayacağını dile getiren Usta, “Bu siyasi partiyi meclise ‘milli’lik konusunda üzerine toz kondurmayan Cumhur İttifakı veya Ak Parti taşıdı. 31 yıl aradan sonra tekrar yemin töreninde Türk’lük ile ilgili bir kriz ile karşı karşıya. Eğer seçimlerden önce, 28 Mayıs’tan önce olursa bir sıkıntı çıkmayacak, seçim malzemesi olmasın diye yemin metnine sadık kalacaklar. Yemin törenini ertelemeye yönelik de gayretleri var. Millet İttifakı’nı, Türk milleti konusunda hassas olmayarak itham ederek seçim kampanyası yürüten Cumhur İttifakı ve Ak Parti, şimdi bu tartışmaların zeminini hazırladı Türkiye’de. HÜDA-PAR’ı, arkasında Hizbullah gibi terör örgütü olan bir siyasi partiyi meclise taşıma gafletinde bulundu Cumhur İttifakı. Anayasadaki metin bellidir. Bu metnin aynısı okunmadığı sürece, o yemin geçerli olmayacaktır. Ama onların bir derdi yok, önemli olan bunun üzerinden bir kampanya başlatmak” ifadelerini kullandı.

“YSK YEMİN TÖRENİNİ GECİKTİRİYOR”

Ancak seçimlerden önce yemin töreninin yapılması durumunda mecliste yaşanabilecekleri aktaran Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

“28. Dönemde biz çok ciddi bir şekilde, o birkaç tane HÜDA-PAR milletvekilinin anayasadaki ilk 4 maddesiyle ve diğer hususlarla ilgili ciddi itirazlarını duyacağız. Ellerinden gelirse bu yemin törenini 28 Mayıs’tan sonraya ertelemeye çalışacaklar. Ama YSK kesin sonuçları açıkladıktan sonra 3 gün içerisinde yemin töreninin yapılması gerekiyor. YSK geciktiriyor, normal şartlarda bunun pazartesi günü yapılması lazımdı. Ama HÜDA-PAR’dan bu arıza gelince onu halletmeye çalıştılar. Eğer mümkün olursa seçim sonrasına geciktirecekler bu yemin törenini ve orada HÜDA-PAR tarafından istemediğimiz görüntüler oluşacak. Ama geciktirme imkanı olmazsa burada bir ikiyüzlülük yapacaklar, istemeyerek de olsa bu metne sadık kalacaklar. Bunları sırtında taşıyan bir iktidar var. Ak Parti bunları meclise taşıdı, bundan sonra Ak Parti ve HÜDA-PAR tartışmaların odağı olacaktır.”

“ANAYASAL KONULARDA TÜRKİYE KAOSA GİDİYOR”

Seçimden sonra HÜDA-PAR’ın yemin metnine uymaması halinde uygulanacak yaptırımlara dikkan çeken Usta, “Yemin geçerli olmaz ama istediği zaman gelip yemin edebiliyor. Sadece maaşı bağlanmaz, bu insanlar zaten o maaşla geçinen insanlar değil. Dolayısıyla özlük haklarından faydalanamaz, milletvekilliğinin verdiği dokunulmazlığı kullanamaz. Ama toplumu buradan gerebilirler, çünkü onların bir amacı var. HÜDA-PAR’ın programı çok net. Seçimler bittikten sonra biz HÜDA-PAR’ın çok net bir şekilde, sürekli olarak kırmızı çizgimiz olan hususlar üzerinde tepineceğini şu anda görebiliyoruz. İlk işaretlerini de verdiler zaten. Ak Parti’ye, Cumhur İttifakı’na veya Erdoğan’a oy veren seçmenin önemli bir kısmı, HÜDA-PAR’ın bu fikirlerinden haberi yok, biz bunu sahada gördük. Biz bunu, vatandaşa, havuz medyayı takip ettikleri için anlatamadık. Türkiye bunlara fırsat vermez ama zaman kaybederiz. Kadınla ilgili, Türklük ile ilgili, anayasa ile ilgili hususlarda Türkiye kaosa gidiyor” ifadelerini kullandı.