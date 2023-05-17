2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere 'sınav' çağrısı: Ertelenmeli veya online yapılmalı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin üniversite sınavlarının yapılacağı bir döneme denk gelmesi tartışma konusu olurken İYİ Parti'den bir çağrı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 22:41
İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere 'sınav' çağrısı: Ertelenmeli veya online yapılmalı
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, YÖK ve üniversitelere, 28 Mayıs’ta ikinci turu yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için sınavların ertelenmesi veya çevrimiçi şekilde yapılması çağrısında bulundu. Zorlu bu akşam sosyal medya hesabından, "YÖK ve Üniversitelere partimizin çağrısıdır" notuyla yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

“28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir. Zira birçok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır.

Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz. Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın. İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz.” 


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