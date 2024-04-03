İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar
İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'nun istifasının hemen ardından, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevinden istifa ettiğini duyurdu.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 0,63 oy alarak İstanbul'da başarı elde edemeyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İBB adayı Buğra Kavuncu görevinden istifa etti. Kavuncu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevinden istifa ettiğini duyurdu
Akburak, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum.Her daim Liderimizin yanındayım ! Sevgi ve Saygılarımla"
Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum.Her daim Liderimizin yanındayım ! Sevgi ve Saygılarımla— Burak Akburak (@Akburak) April 3, 2024
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