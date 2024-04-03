İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'nun istifasının hemen ardından, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 21:19
İYİ Parti'de seçim krizi: Peş peşe istifalar
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 0,63 oy alarak İstanbul'da başarı elde edemeyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İBB adayı Buğra Kavuncu görevinden istifa etti. Kavuncu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevinden istifa ettiğini duyurdu

Akburak, şu ifadeleri kullandı:

 "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.Büyük Kongremizin,Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum.Her daim Liderimizin yanındayım ! Sevgi ve Saygılarımla"

 


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