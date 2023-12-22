İYİ Parti'de sular durulmuyor: Çankaya yönetimine görevden el çektirildi

Yerel seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti'de yaşanan deprem sürüyor. Son olarak İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirildiğini ve yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:49
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Çankaya yönetimine görevden el çektirildi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert çıkışı gündemdeki yerini korurken; bir taraftan partideki istifalar da devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti Ankara'da Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alınmasının ardından Çankaya yönetimine el çektirildi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, “Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak avukat Doğukan Kozan atanmıştır” açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yıldırım, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“Etimesgut İlçe Başkanı Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi Etimesgut Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gazi Ercüment Tekin atanmıştır. Altındağ İlçe Başkanı Remzi Sağlam Altındağ Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak İsmail Serdar Kara atanmıştır. Polatlı İlçe Başkanı İlhan Dereköy Polatlı Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Adnan Sezgin atanmıştır. Mamak İlçe Başkanı Ümit Yıldırım Mamak Belediye Başkan aday adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Gürbüz Şancı atanmıştır. Keçiören İlçe Başkanı Hüsnü Serkan Oğuz Belediye Meclis üyesi Aday Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Haluk Baran atanmıştır.”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da dün istifa ettiğini açıklamıştı.


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