İYİ Parti'de Atila Çelik de istifa etti: Mansur Yavaş için mücadele edeceğim

Yayınlanma: 21.12.2023 - 21:06

Güncelleme: 21.12.2023 - 21:06

CHP’nin işbirliği teklifini reddeden ve yerel seçime 'hür ve müstakil' katılacağını duyuran İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor. Son olarak Ankara’da Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen ABB İYİ Parti Meclis üyesi Atilla Çelik, partisinden istifa etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ankara’ya ve hemşehrilerime karşı duyduğum sorumluluk duygusu nedeniyle; iyi niyet, özveri ve gururla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

KAMUOYUNA



İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun 2024 Yerel Seçimlerine işbirliği ve ittifak olmaksızın kendi adaylarıyla girme kararı, Sayın Meral Akşener'in son açıklamalarıyla kesinlik kazandı.



31 Mart 2019 seçimindeki zorlu süreçte Ankara'da İYİ Parti'nin güçlenmesi ve tabanın… — Atila Çelik (@atila_celik06) December 21, 2023

'YAVAŞ ALEYHİNE AĞIR VE HAKSIZ KAMPANYA BAŞLATILDI'

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Partili tüm yöneticilerin bu başarı ve güzellikleri takdir edip, Mansur Yavaş’a her seferinde teşekkür ettiğine defalarca kez şahit oldum. Bu gözlemlerim ve aldığımız olumlu tepkiler, Allah rızası ve Türk milletine hizmet gayesiyle yaptığım görevi şevkle yapmama vesile oldu.

İYİ Parti’yi ve dava arkadaşlarımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım.

Bir süredir çeşitli çevrelerin etki ve yönlendirmesi sonucu Mansur Yavaş’ın şahsına yönelik ağır ve haksız bir kampanya başlatıldığını görüyorum. İlkeli ve samimi bir siyaset anlayışı, Cumhurbaşkanlığına layık görülen Mansur Yavaş’ı hedef alanlarla aynı safta yer almayı değil Ankara’nın tekrar kazanılması için inançla çalışmayı gerektirirdi. Bu görüşümüzü defalarca partimizin yetkili makamlarına iletmemize rağmen kabul görmedi.

2019 seçimlerinde olduğu gibi Türk milliyetçisi ve Ankara sevdalısı Mansur Yavaş’ın 2024 seçimlerden de zaferle çıkması için inançla mücadele edeceğim.

Başkentimiz Ankara’ya ve hemşehrilerime karşı duyduğum sorumluluk duygusu nedeniyle; iyi niyet, özveri ve gururla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum."