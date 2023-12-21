İYİ Parti'de sular durulmuyor: Didim ilçe yönetimi ve 400 kişi istifa etti!
İYİ Parti Didim İlçe yöneticileri ile 400 üye partiden istifa etti. İYİ Parti Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener, “Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız” dedi.
İYİ Parti Didim İlçe Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Vefa Berk Tezsezener, İYİ Parti Didim ilçe binasında bugün düzenlenen basın toplantısında; ilçe başkanı Tolga Çetinel, ilçe kadın kolları başkanı Emine Tonbuloğlu, ilçe gençlik kolları başkanı Onur Can Keleş, Didimli olan İYİ Parti Aydın il yöneticileri Irmak Tezsezener, Mehmet Aldemir ve Efe Yeşilkuş'un da aralarında bulunduğu 400 üyenin partilerinden istifa ettiğini duyurdu.
"PARTİSİZ MUHALEFETE DEVAM EDERİZ"
Vefa Berk Tezsezener, basın mensuplarının “Bundan sonra rotanız nedir” sorusuna; “Herhangi bir rota çizmedik. Biz aldığımız her kararı istişare kültürü ile hayata geçirdik. Partimizin hiçbir kademesinde 'ben uyguladım, oldu' bizim teşkilatımızın içinde gerçekleşmedi. Hep istişareye önem verdik. Biz hareket edeceksek, yine buradaki arkadaşlarımız ile istişare sonucu çıkacak kararla hareket ederiz ya da partisiz muhalefete devam ederiz” yanıtını verdi.
Tezsezener, “Tüm yönetim mi istifa etti” sorusu üzerine de “Tüm yönetim. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, delege, 400'ü aşkın üye ile istifamızı vermiş bulunmaktayız. İYİ Parti'nin üyesi olan 400 üye ile istifa ettik” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Gram altında yeni zirve!
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- İmamlar anaokulunda!