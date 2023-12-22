İYİ Parti'de istifalar devam edecek mi?

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

İYİ Parti’nin CHP’den gelen işbirliği kararını reddetmesinin ardından partide sular durulmuyor. Karara karşı çıkan isimlerin istifaları ve görevden alınmaları siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak Cumhuriyet’in de istifa edeceğini kulis bilgisi olarak gündeme getirdiği Ankara milletvekili Yüksel Arslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu. Aslan, partinin yerel seçimlerinde takınacağı tutum ile ilgili karar alma sürecinde Genel Başkan Meral Akşener’in kendisine “Sizin Mansur Bey ile yakınlığınızı biliyorum. Partimizin Ankara’daki adayına çalışın diyemem. Siz serbestsiniz” dediğini belirttti.

‘YAVAŞ CESARET GÖSTERDİ’

Arslan ise şunları söyledi: “Ancak ben üyesi ve milletvekili olduğum partinin aday çıkardığı bir ilde başka bir adayı desteklemenin siyasi, ahlak ve nezaket ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı desteklemeyi vefakârlığın yanı sıra insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum.”

Yüksel Arslan, “Sayın Mansur Yavaş’ı çocukluğumdan beri tanırım. Gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir” ifadelerini kullandı. Son istifanın ardından partinin Meclis Grubu’nda 38 milletvekili kaldı.

Öte yandan Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da partinin Ankara’daki Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Mansur Yavaş’a yakın isimlerden ABB İYİ Parti Meclis Üyesi Atila Çelik de partiden istifa ettiğini açıkladı. Çelik, “Yavaş’ın 2024 seçimlerden de zaferle çıkması için mücadele edeceğim” dedi.

İlçelerin parti örgütlerinin Mansur Yavaş’a çalıştığı ve CHP ile el altından pazarlık yaptığı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Parti yöneticileri, başta Polatlı ve Gölbaşı örgütleri olmak üzere Ankara’dan toplu istifaların gündeme geleceğini iddia ediyor. Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener’in Yavaş’a yakın isimleri “biçeceğini” öne sürüyor. Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.