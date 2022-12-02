Meral Akşener'den 'kulak çekme' polemiği açıklaması

02 Aralık 2022 Cuma, 21:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz" sözleri sonrası başlayan 'kulak çekme' polemiğine dair "Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez" ifadelerine yer verdi.

Geçen günlerde katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin yeni açıklamalar yapmıştı.

"ERDOĞAN KARŞISINDA EN ÇOK KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEK İSTİYOR"

Karar TV yayınına katılan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini burada da dile getirmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ileri süren Ağıralioğlu, "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" demişti.

CHP'Lİ ALTAY: EVİN REİSİ KULAĞINI ÇEKER

Ağıralioğlu’nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Altay’dan da yanıt gecikmemşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesi gerektiğini’ söyleyen Altay, katıldığı TV100 programında şunları kaydetmişti:

Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil.

Ağıralioğlu Altay’a, Twitter’dan yanıt vermiş ve "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti’deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı" demişti.

Altay'ın açıklamasının yer aldığı videoyu alıntılayan Yavuz Ağıralioğlu ise, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz" demişti.

Ağıralioğlu, "Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir..." ifadelerine yer vermişti.

AKŞENER'DEN 'KULAK ÇEKME' POLEMİĞİ AÇIKLAMASI

İYİ Parti lideri Akşener, Habertürk'te konuya ilişkin Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Akşener, yaşanan 'kulak çekme' polemiğine ilişkin "Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk" dedi.

"ENGİN ALTAY'IN DA KONUŞMASINI YANLIŞ BULDUM"

Akşener konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bizim partimizin hiçbir üyesi bir televizyona çıkarken beni arayıp, bırakın izin almayı, söyleyeceğiniz bir şey var mı sormaz. Her birimiz başka alanlardan geldik. Bulunduğumuz siyasi partilerde nereye kafana göre çıkacaksın, sizin yaptığınız televizyona çıkma teklifini dahi sormak mecburiyetindeydik. Bu travmatik nedenlerden dolayı bizim partimizin özelliği, insanların partinin genel çerçevesinin dışına çıkmadan kendi fikirlerini söyleyebilme özgürlüğü. Yavuz Bey kendi fikrini söylemekte özgürdür. Bugüne kadar onu hep yaptı. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Her konuda, beni de eleştirir televizyonda sayın Ağırailoğlu. Kendi fikridir, bu fikirler İYİ Parti'nin görüşleri olarak serdedilemez.





Engin Altay'ın da konuşmasını yanlış buldum. Yavuz Bey'i tanıyorum. Keşke yapmasaydı diyorum. Paylaşmıyorum. Bu kadar önceden bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. O fikirlerini ben söyletmedim, o fikirlerini söylemiş olmasının benim açımdan kendi fikri olmasında bir sakıncası yok. CHP'de de fikir serdeden çok kişi var. Bizde de konuşulur. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmesi istenmez. O yüzden Engin Bey'in yaptığı yanlış. Biz bir siyasi partiyiz, geçmişteki uygulamaları beğenmediğimiz için siyasi parti kurduk.

'ERDOĞAN BİZZAT 'BİZE KATIL' DEDİ Mİ?' SORUSUNA YANIT

Akşener, 'Erdoğan bizzat 'bize katıl' dedi mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

Sayın Erdoğan'ın bana özel birini gönderdiğini söylemiyorum. Olsa söylerim. Böyle bir durum yok. Ama diyelim ki x kişi 'arkadaş bunların ikisi yanyana gelsin Türkiye'ye ferahlık gelecek' diye vazife edinen insanlar var. Bir Cumhurbaşkanının bir siyasi parti genel başkanıyla kamuoyuna açık, şeffaf biçimde görüşmeyi talep etmesinin sakıncası yok. Sadeci bizim değil bütün partiler liderleri açısından. Sayın Erdoğan'ı çok eleştiriyorum ama netice itibariyle bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Keşke bizlerin de Cumhurbaşkanı olabilse. Ama Cumhurbaşkanı makamının saygı değer olduğunu düşünenlerdenim. O gün Başkanlık Divanı yapmıştık. İki binamız vardı. O binada odası olan arkadaşlarla yaptık. Yoksa Başkanlık Divanı ile çektirirdik.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Akşener deamında da şu açıklamayı yaptı:

Adayların bu kadar konuşulmasını doğru bulmuyorum. Çünkü o masada adaylarla dair tek kelime yok. 6 siyasi partinin genel başkanlarının, yöneticileri, o partinin mensuplarını hepimizin Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler, bu normal. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, sayın Babacan'ın, sayın Davutoğlu'nun, sayın Uysal'ın, sayın Karamollaoğlu ve benim aday olmamı isterler. Bu normal. Cumhur İttifakı sürekli olarak masayı adaylık için dürtüp duruyor. Önce güçlendirilmiş parlamenter sistemini çalıştık. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Geri bildirimlerle yeniden düzenliyoruz. Sonra dönüldü, bunun anayasaya uygulanmış haline çalışıldı. Bir şey daha çalışılıyor. Biz adayı gösterdiğimiz gün.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum; Pazartesi seçim kararını alsınlar Salı günü adayımızı açıklayalım. Biz İYİ Parti olarak Macaristan seçimlerini de çalıştık. Biz öğrenen bir organizasyonuz. Bizim çalışmalarımız aday göstereceğimiz arkadaşımızın da elinde. O da imzasını atacak. Diyelim sizi aday gösterdik. Siz bizim sizden ne istediğimizi bilerek geleceksiniz. Bir sistem bozukluğu üzerinden biraraya geldik. Ortak olduğumuz noktalarda birleşebiliyoruz, farklılıklarımıza saygı duyuyoruz. Ekonomist arkadaşlarımız 9 madde ile başladı 72 konu başlığına dönüldü. Aday olacak arkadaşımızın seçim bildirisini, vaatlerini, programını, projelerini hazırlıyor. Aralık ayın sonunu bulur herhalde. Dediğim çalışmada, bizim de ve diğer partilerin ekonomi, eğitim, hukuka dair ortak görüşleri var. Herhangi partinin değil hepimizin.

"HDP'NİN SEÇMENİ SHP'NİN SEKÜLER SEÇMENİ"