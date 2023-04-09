İYİ Parti'de temayül krizi! Aytun Çıray'dan Akşener'e tepki

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 10:56

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 10:56

"Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi. Çıray, Akşener'e de, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle tepki gösterdi.

Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Konumuz bu değil..Ama..İzmir 2. Bölgede usulüne uygun, dürüst bir temayül yoklaması olsa kayıtlı üyelerin sıralaması ankete göre şöyle olacaktı:1. Aytun Çıray %65,7 2. H. Kırkpınar %15,63. Müjde Harputlu %8,6 4. Yavuz Adar %6,2 Asıl konumuz farklı ama.. Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti. Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz.. Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz."

Asıl konumuz farklı ama..

Burada da temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi'nin imzaları ile göreceksiniz.

Sn @meral_aksener bunu bile bile meşru kabul etti.

Bu usulsüzlüğü görmezden gelseydin, diyorsaniz..

Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz. pic.twitter.com/h9suR4NQCV — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 9, 2023







