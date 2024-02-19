İyi Parti’de toplu istifa: CHP adayına destek

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:52

İyi Parti’de kopmalar devam ediyor. Millet İttifakı’nın dağılması sonrası yaşananlar sonrası birçok il ve ilçede istifalarla sarsılan İyi Parti’de İzmir teşkilatlarında art arda kopmalar yaşandı. Selçuk ve Seferihisar ilçe teşkilatları toplu istifa etti.

İyi Parti Selçuk İl teşkilati

BİZ SELÇUK’TA TABANDA İTTİFAKIMIZI KURDUK

İyi Parti Selçuk Başkanı Deniz Kayapınar, eski il başkan yardımcısı Levent Görür, yönetim kurulu, parti kurucu ve delege üyelerinin de bulunduğu 100’ün üzerindeki partili toplu istifalarını verirken Levent Görür, CHP’nin Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel’e destek vereceklerini aktararak “Çalışmalarını beğendiğim, 5 yıldır belediye başkanlık görevini yapan hatta son zamanda adı ciddi anlamda büyükşehir adaylığı için geçen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel’i, şahsi olarak destekleme kararı aldım. Yaklaşık 15 gündür teşkilatla görüşüyorum. Bugüne kadar olumsuz bir tepki almadım. Gerçekten çok büyük olumlu tepki aldım. Biz Selçuk’ta tabanda ittifakımızı kurduk. İnşallah bu ittifakla yola yürüyüp 31 Mart’ta da Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanında, seçimlerde destek olacağız. İnşallah bu tavrımız İstanbul’a, Ankara’ya ve diğer yerlere de sirayet eder. Biz hep tabanda birlik diyorduk. Bunu biz Selçuk’ta başardık Allah’ın izniyle. Gerisi, darısı bütün Türkiye’nin başına” dedi.

“FİLİZ BAŞKAN’A DESTEK VERECEĞİZ”

2019 yılından beri İyi Parti’nin içerisinde olduğunu, çeşitli kademelerde görev aldığını, yaklaşık 2 yıldır da İyi Parti İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirten Deniz Kayapınar ise “Biz İyi Parti’nin güçlenmesi, gelişmesi, büyümesi için gerekli çalışmalarda bulunduk. Birçok insanı partimize üye yaptık. Ancak gelinen noktada parti içi yaşanan gelişmeler neticesinde İyi Parti’den istifa etme kararı aldım. Hem ilçe başkanlığından hem de üyelikten istifa ettim” diye konuştu. Bu yerel seçim döneminde, bundan sonraki süreçte Selçuk’ta istifa eden arkadaşlar ve üyeler ile görüştükleri belirten Deniz Kayapınar; “Selçuk’ta Cumhuriyet Halk Partisi’ni yani Filiz Başkan’ı destekleme kararımız var. Arkadaşlarımızın da görüşleri bu şekilde” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Seferihisar ilçe Başkanı Kürşad Cebeci



“SEFERİHİSAR İÇİN GÖRÜŞ ALMADILAR”

İyi Parti Seferihisar ilçe Başkanı Kürşad Cebeci de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı yaparak istifalarını duyurdular. Yapılan açıklamada, “Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimleri Seferihisar Belediye Başkanlığı adayının belirleme sürecinde gerek il başkanlığımız, gerekse genel merkez yönetimimiz tarafından, Seferihisar ilçe teşkilatımızın görüş, öneri ve kanaatleri hiçbir şekilde dikkate alınmamış, aday belirleme süreci ile ilgili herhangi bir istişare yapılmayarak, bilgimiz dışında bir aday belirlenmiş ve ilçe teşkilatımıza 16.02.2024 tarihinde il başkanımız tarafından şifahen tebliğ edilmiştir. Gelinen son noktada, Üyelerimiz tarafından kongre ile seçilmiş ve göreve getirilmiş olan Seferihisar ilçe teşkilatımızın tüm bu süreçler dışında tutulması, yok sayılması sonucu, yönetim kurulumuzun 16.02.2024 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, yaşanan tüm gelişmelerin ışığında bu süreçte izlenen yol ve yöntemler ile Seferihisar ilçe teşkilatımıza rağmen alınmak istenen bu kararı kabul etmiyor ve sayın Meral Akşener’in İyi Partiyi kurarken bizlere telkin ettiği ‘Bir gün bir karar alırken benimle vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızın sesini dinleyin’ sözünü düstur edinip vicdanımızın sesini dinleyerek oy birliği ile görevlerimizden istifa kararı almış bulunuyoruz” denildi.

Geçen aylarda İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, genel merkez tarafından görevden alınmasının ardından yönetim kurulunun tamamı ve Bergama teşkilatının istifa etti.