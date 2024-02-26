İYİ Parti'de üst düzey istifa!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 26.02.2024 - 10:34

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, paylaşımında "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum" notunu kaydetti.

Karakeçili, istifasını açıkladığı metinde şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkan Meral Akşener, oldukça bilgili bir siyasetçi fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bildiğini zannetiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin siyasi iradesi: Tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmak arasında sıkışıp kalmıştır.