İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı: 'Partinin fişi çekildi'

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayında Meral Akşener dönemi kapandı. Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu dönemi ise istifalar ile başladı. Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve eski Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Veli Başkurt, istifalarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:46
İYİ Parti'de yeni dönem istifalarla başladı: 'Partinin fişi çekildi'
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti'deki istifa depremleri sürüyor. Kurultay öncesi yaşanan peş peşe istifalara iki yeni isim daha eklendi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile eki Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Veli Başkurt istifa ettiklerini duyurdu. 

"KAYYUM SİSTEMİ KAZANDI"

Kurultayda Koray Aydın'ı destekleyen Bıyık, yaptığı açıklamada “31 Mart’ta yaşanan başarısızlıkların, yeni yönetimle devam edeceğine ve partinin bu durumda başarıya ulaşamayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Başkurt ise istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kuruluşunda ve büyümesinde emeğimiz olan İYİ Parti Kurultayı’nın sonucu; Vesayet ve kayyum sistemi kazandı… Zaten bitmiş olan İYİ Parti’nin bugün fişi çekildi… Emek hırsızlarını Allah’a havale ediyor, İYİ Partiden istifa ediyorum…"


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