İYİ Parti’de yeni dönemde bir istifa dalgası daha bekleniyor

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

İYİ Parti’nin 2017’de Meral Akşener liderliğinde siyaset sahnesine çıkmasının ardından milliyetçi ve merkez sağ seçmenler arasında ilgi uyandırdı. 2018 genel seçimlerinde CHP ile yaptığı ittifak sonucu 43 milletvekili ile Meclis’te yerini alan parti, 2019 yerel seçimlerinde de büyükşehirlerde CHP ile yapılan ittifaklar sonucu elde edilen başarılarla ivme yakaladı.

İYİ Parti’nin siyaset sahnesine çıkmasının ardından Meral Akşener’in tahrip gücü en yüksek hatası, altılı masada yaşanan 3 Mart kriziydi. 3 Mart krizi ve seçimdeki hüsran, çöküşün ilk basamağı oldu. Parti, 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” olarak girme kararı aldığını duyurdu. Kuruluşundan beri ilk kez “ittifaksız” hareket eden parti için seçimler hüsran yarattı. Parti 3 milyon 110 bin oy kaybı yaşadı. Hür ve müstakil kararının ardından “Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız” diyen kurucu genel başkan Akşener, 27 Nisan’daki olağanüstü kongrede partinin liderliğini Müsavat Dervişoğlu’na devretti.

9 İSİM PARTİSİZ KALDI

Genel seçimlerde 44 milletvekilini Meclis’e sokan partinin koltuk sayısı, istifalar nedeniyle 32’ye düştü. İYİ Parti’den istifa eden 9 milletvekili, şu an partisiz. Ancak yeni yasama dönemi için yeni hesaplar yapıldığı da kulislerde konuşuluyor. Bağımsız milletvekillerinden Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AKP’ye, Nimet Özdemir’in ise CHP’ye geçeceği öne sürülüyor. Ayrıca yeni dönemde eski genel başkan Meral Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin de istifa edeceği konuşalanlar arasında.



