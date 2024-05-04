İYİ Parti’de yeni yönetim ilk kez toplandı: Özlale, ikna edildi, Akalın yer almadı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK toplantısı dün parti genel merkezinin ek binasında yapıldı. Partisinden istifa eden İzmir milletvekili Ümit Özlale, yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından ikna edilerek yeniden divanda ekonomi ve kalkınma politikaları başkanı olarak belirlendi.



Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK toplantısı dün parti genel merkezinin ek binasında yapıldı.

AKALIN VE UZUN YOK



Partinin yol haritasının belirlendiği toplantıda 18 kişilik yeni başkanlık divanı da belirlendi. Böylelikle önceki dönem 21 olan başkanlık kalemleri 3 eksilmiş oldu. Sağlık politikaları ve şehircilik politikaları başkanı bu dönem belirlenmedi. Göç Politikaları Başkanlığı ve Milli Politikalar Başkanlığı birleştirilerek Cenk Özatıcı’ya verildi.

Akalın’ın ve onu destekleyen Rıdvan Uz’un divanda yer alması bekleniyordu; ancak söz konusu isimler yeni listede yer almadı. Divanda önceki dönemden sadece beş başkan, yeniden listeye alındı. Yeniden Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin; Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı, Ayyüce Türkeş Taş; Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı da Hakan Şeref Olgun oldu. Divanda tüzük gereği GİK dışından üç kişi seçilebiliyordu. Dervişoğlu, bu hakkının ikisini kullandı. Şükrü Kuleyin ve Ahmet Kamil Erozan, Dervişoğlu’nun kontenjanından divan listesine girdi. Bu durum, Dervişoğlu’nun Eski Genel Başkan Meral Akşener’in yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen Erozan’ın “gönlünü almak” olarak yorumlandı.

VURAL DÖNEMİ KISA OLDU



Yeni yönetim genel sekreter Yardımcısı olarak da Dursun Çolak’ı seçti. Kurultay sürecinde Dervişoğlu ile birlikte çalışan Buğra Kavuncu, yeni görevlendirmelerde yer almadı. Kavuncu’nun İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak Meclis çalışmalarına ağırlık vereceği konuşuluyor. 4 Temmuz 2023’te siyasete geri dönen ve partinin siyasi işler başkanı olan Oktay Vural yeni yönetimde yer almadı.



POYRAZ GENEL SEKRETER

Partinin 2019-2023 dönemi genel sekreteri olan, anayasa çalışmalarında yer alan Ankara milletvekili Uğur Poyraz ise yeniden genel sekreter oldu. Poyraz’ın ‘kurumsal kimliğe hâkim olması’ nedeniyle Dervişoğlu tarafından istendiği öğrenildi.

