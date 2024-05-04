İYİ Parti’de yeni yönetim ilk kez toplandı: Özlale, ikna edildi, Akalın yer almadı
İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayında seçilen partinin yeni Genel İdare Kurulu (GİK) dün yaptığı ilk toplantıyla başkanlık divanını belirledi.
Yeni Genel Başkan Müsavat
Dervişoğlu başkanlığında ilk
GİK toplantısı dün parti genel
merkezinin ek binasında yapıldı.
Partisinden istifa eden İzmir
milletvekili Ümit Özlale, yeni
genel başkan Müsavat
Dervişoğlu
tarafından
ikna edilerek
yeniden
divanda
ekonomi ve
kalkınma
politikaları
başkanı
olarak
belirlendi.
Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk GİK toplantısı dün parti genel merkezinin ek binasında yapıldı.
AKALIN VE UZUN YOK
Partinin yol haritasının belirlendiği toplantıda 18 kişilik yeni başkanlık divanı da belirlendi. Böylelikle önceki dönem 21 olan başkanlık kalemleri 3 eksilmiş oldu. Sağlık politikaları ve şehircilik politikaları başkanı bu dönem belirlenmedi. Göç Politikaları Başkanlığı ve Milli Politikalar Başkanlığı birleştirilerek Cenk Özatıcı’ya verildi.
Akalın’ın ve onu destekleyen Rıdvan Uz’un divanda yer alması bekleniyordu; ancak söz konusu isimler yeni listede yer almadı. Divanda önceki dönemden sadece beş başkan, yeniden listeye alındı. Yeniden Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin; Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı, Ayyüce Türkeş Taş; Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı da Hakan Şeref Olgun oldu. Divanda tüzük gereği GİK dışından üç kişi seçilebiliyordu. Dervişoğlu, bu hakkının ikisini kullandı. Şükrü Kuleyin ve Ahmet Kamil Erozan, Dervişoğlu’nun kontenjanından divan listesine girdi. Bu durum, Dervişoğlu’nun Eski Genel Başkan Meral Akşener’in yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen Erozan’ın “gönlünü almak” olarak yorumlandı.
VURAL DÖNEMİ KISA OLDU
Yeni yönetim genel sekreter
Yardımcısı olarak da Dursun
Çolak’ı seçti. Kurultay
sürecinde Dervişoğlu ile birlikte
çalışan Buğra Kavuncu, yeni
görevlendirmelerde yer almadı.
Kavuncu’nun İYİ Parti Grup
Başkanvekili olarak Meclis
çalışmalarına ağırlık vereceği
konuşuluyor. 4 Temmuz 2023’te
siyasete geri dönen ve partinin
siyasi işler başkanı olan Oktay
Vural yeni yönetimde yer
almadı.
POYRAZ GENEL SEKRETER
Partinin 2019-2023 dönemi
genel sekreteri olan, anayasa
çalışmalarında yer alan Ankara
milletvekili Uğur Poyraz ise yeniden
genel sekreter oldu. Poyraz’ın
‘kurumsal kimliğe hâkim olması’
nedeniyle Dervişoğlu
tarafından istendiği
öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Sınavdan 98 puan alan şehit çocuğunu elediler
- ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'