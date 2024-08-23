İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu

Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:36

Güncelleme: 23.08.2024 - 16:37

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği karar doğrultusunda TBMM Genel Kurulu'nu 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırma girişimi, İYİ Parti kanadında tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda, bu tür toplantıların gerginliğe yol açabileceğini belirterek, bu çağrıya katılmayacaklarını ifade etti.

Zorlu, geçmişte yaşanan olağanüstü toplantılarda hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığını hatırlatarak, "Parlamento, bu tür durumlarla anılmamalı. Bu durum beni hem üzüyor hem de mahcup ediyor. Can Atalay için normal yasama dönemini beklemeliyiz; zaten gerekli oylama da yapıldı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, partinin alacağı karara saygı duyacağını belirten Zorlu, "Parlamenter demokrasiye dönüş çağrıları yapılırken, böyle bir ortam yaratılması milletimizin kafasını karıştırıyor. Milletimiz haklı olarak, 'Böyle mi parlamenter sisteme döneceksiniz?' diye soruyor. Ben, bu toplantıya katılarak gergin ve kavgacı bir ortamda bulunmak istemiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için 10 Eylül'de Meclis'i ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracak.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" demişti.

"MECLİS'İ TEKRAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

AKP ile bu konuda bir iletişimlerinin olmadığını, MHP'nin de kendisini bu tartışmanın dışında tuttuğunu belirten Emir, "Engin Alan mahkeme kararıyla cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var.' demişti. Ama bugün söz konusu Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyacak, 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın.' diyecek kadar ileri gidiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET ŞIK'A KÜRSÜDE SALDIRMIŞTI

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı.

Toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AKP’liler arasında tartışma çıkmış, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumruk atarak yere düşürmüştü. Saldırı anında DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de kaşı yarılmıştı.

Genel Kurul’da Şık ve Özalan’a kınama cezası verilmişti. Ahmet Şık, AKP sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü’nün 163. maddesi uyarınca, kürsüdeki konuşması sırasında Şık’a saldıran AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü’nün 160. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırılmıştı.

İYİ Parti de Ahmet Şık’a kınama cezası verilmesine “evet” oyu vermişti.