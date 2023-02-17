İYİ Parti'den depremzedeler için kampanya: 'İstanbul Finans Merkezi kapılarını açsın'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:39

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:41

İYİ Parti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu 10 ilde evlerini terk etmek zorunda kalan yurttaşların yaşadıkları barınma sorunu için kampanya başlattı.

Partinin sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, “Depremzede vatandaşlarımızın barınması için, KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün. Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim” denildi.

Partinin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, nisan ayında açılması ve bankaların genel müdürlüklerinin taşınması planlanan İstanbul Finans Merkezi’nin depremzedelerin kullanımına açılması talep edildi. Videoda şunlar kaydedildi:

“Depremzede vatandaşlarımızın barınmasını sağlamak için, KYK yurtlarını kapatmadan, gençlerin geleceğini arka plana atmadan, eğitim-öğretim hayatını zedelemeden, yani yepyeni krizler çıkarmadan çözüm bulabilmemiz mümkün. Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023’te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi’ni depremzede vatandaşlarımıza açalım. Çünkü İstanbul Finans Merkezi, 1,4 milyon metrekarelik ofis alanıyla, 36 bin metrekarelik 300 odasına sahip otel alanıyla, 100 bin metrekarelik AVM alanıyla ve 26 bin 500 araç kapasitesine sahip otopark alanıyla depremzede vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayabilir.

“VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ACİL BİR ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR”

Sadece ofisi alanını bile 50 metrekare bölümlere ayırarak 80 ila 100 bin vatandaşımıza konforlu bir yaşam alanı oluşturabiliriz. Neden mi bunu öneriyoruz? Çünkü eğer vatandaşlarımız KYK yurtlarına yerleştirilirse sadece 7 ay barınabilecekler, peki 7 ay sonra evlerine kavuşabilecekler mi? Maalesef hayır. İşte Finans Merkezi’ni depremzedelere açarak bu sorunu da çözmemiz mümkün. Finans Merkezi’ne taşınacak olan büyük bankaların bir acelesi yok ama depremzede vatandaşlarımız için acil bir çözüme ihtiyaç var. Bu merkezde sadece barınmaya değil yemek, sağlık, psikolojik destek, çocuk oyun ve spor alanlarıyla sosyal hayatın da devamını sağlayabiliriz. Hatta okulların yetersiz kalması durumunda ofis katlarında çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.

“YARALARI DEŞMEKTEN DEĞİL, BİRLİKTE İYİLEŞMEKTEN YANAYIZ”

İşte bu yüzden, gelin, depremzede vatandaşlarımızın evleri yeniden inşa edilinceye kadar İstanbul Finans Merkezi’nin büyük bankalara değil, depremzede vatandaşlarımıza açalım. Çünkü biz, İYİ Parti olarak krizleri büyütmekten değil, birlikte çözmekten yanayız; yaraları deşmekten değil, birlikte iyileşmekten yanayız. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için bir aradayız.”