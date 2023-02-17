Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı
Barcelona’nın dünyaca ünlü Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, deprem felaketinden etkilenenler için yardım çağrısında bulundu.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız futbolcu Robert Lewandowski’nin Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenen insanlara yardım çağrısında bulunduğu bir video yayımladı.
Barcelona’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Lewandowski, "Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketinden etkilenenlerle birlikte. Herkesi bölgede çalışan insani yardım kuruluşlarına bağış yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Robert Lewandowski, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için herkesi yardım yapmaya davet ediyor pic.twitter.com/xGnkdRGqRO— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) February 16, 2023
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