İYİ Parti'den enflasyon rakamlarına protesto: Kurumun önüne Pinokyo maketi koydular

08 Kasım 2022 Salı, 15:53

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı üyeleri, son açıklanan rakamlara inanmadıkları gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

TÜİK'in son paylaştığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, burada açıklama yaptı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve TÜİK verileri arasında ciddi fark olduğunu dile getiren Türkoğlu, TÜİK'in hiçbir baskı ve etki altına kalmadan gerçek enflasyon rakamlarını paylaşması gerektiğini söyledi.

TÜİK ve ENAG'ın açıkladığı aylık ve yıllık enflasyon rakamları arasında ciddi farklar olduğunu dile getiren Türkoğlu, "TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, gerçeğin yarısına bile tekabül etmiyor ve bu TÜİK, yalancılıkta ünlü masal kahramanı Pinokyo’yu da gerilerde bırakıyor" dedi.

Basın açıklamasının ardından İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve parti üyeleri, yanlarında getirdikleri masal kahramanı Pinokyo'nun maketini TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nün kapısına bırakarak bölgeden ayrıldı.