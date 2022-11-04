Bakan Nebati'den enflasyon iddiası: Hızla düşmeye başlayacak

04 Kasım 2022 Cuma, 13:23

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli ziyaretler ve programlar için sabah saatlerinde Kastamonu'ya geldi. Bakan Nebati, AKP il teşkilatınca Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı.

Burada konuşan Nebati, Türkiye'nin "yerli ve milli aracı" diye nitelendirilen TOGG'a yönelik eleştirilere yanıt verirken yine muhalefeti hedef aldı. Muhalefetin bu zamana kadar TOGG'a birçok eleştiride bulunduğunu hatırlatan Nebati, "Bunlar yetmedi; aracı görmeye başladıkça toplum içerisindeki enerjiyi hissettikçe yerlilik oranını sorgulamaya başladılar. Bunları herkes tanıyor, kim olduğunu biliyor. Bunlar köprü yapılırken, 'Yaptırmam'; şehir hastaneleri yapılırken, 'Niye bunları yapıyorsunuz'; Marmaray, Avrasya Tüneli yapılırken, 'Hayır' diyenler. Kastamonu'ya, ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan havalimanından yaparken, 'Niye yapıyorsunuz' diyenler. Bunlar aynı zihniyet. Kim bunlar? Koyu muhalefetin de dışına çıkarak ülkenin gerçeklerine ve doğrudan olan ihtiyaçlarına 'Hayır' diyenler.

En son TOGG'daki yerlilikle ilgili sorgulamalarında şu soruyu cevaplamayı hak ediyorlar. Sizin yerlilik oranınız ne kadar? Önce bir aynaya bakın, sizin yerlilik oranınızla ters orantılı olduğuna iddiaya girerim. Bizim araçlarımız yerli, biz yerli ve milliyiz" dedi.

"20 YILDIR KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Hizmet için çalıştıklarını dile getiren Bakan Nebati, "Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez" diye konuştu.

"HESAPLARIN ÇOK RAHAT YAPILABİLDİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ"

Sorunların üzerinden geçerek çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, "Bakın döviz kurunun oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız. Bunu hiç kimse işini kaybetmeden, aşını kaybetmeden, kepenk kapatmadan, atölyelerin kapılarına kilit vurmadan, fabrikaların kapılarına kilit vurmadan gerçekleştireceğimizi; tüm dar gelirli, sabit gelirli başta olmak üzere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attığımız adımlarla daha rahat bir hayat sürdüreceklerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır yapmış olduğumuz uygulamalarla devam ettireceğimizi ifade ederim" dedi.