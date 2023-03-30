İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesine tepki: 'Hukuk hiçe sayıldı'

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazların reddedilmesine ilişkin, “Bugün YSK tarafından verilen kararda, anayasanın açık kuralına rağmen hukukun en temel kaideleri hiçe sayılarak, anayasayı kendilerinin ve daha doğrusu bir kişinin görüş, istek ve inançları, hatta ideolojileri doğrultusunda yorumlamaya çalıştıkları görülmüştür” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 19:25
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesine tepki: 'Hukuk hiçe sayıldı'
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İYİ Partili Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklama ile Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesini değerlendirdi.

YSK’ye anayasa üzerinden tepki gösteren Poyraz, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kararda, Anayasa’nın açık kuralına rağmen hukukun en temel kaideleri hiçe sayılarak, Anayasa’yı kendilerinin ve daha doğrusu bir kişinin görüş, istek ve inançları, hatta ideolojileri doğrultusunda yorumlamaya çalıştıkları görülmüştür. 2007 anayasa değişikliği ile getirilen kural, ‘Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’ şeklindedir. Bu hükme Anayasa’nın ne bu maddesinde ne başka bir maddesinde istisna getiren bir kural bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu’nun bu kararı, bu kurala istisna getirmekten başka bir anlama gelmemektedir” ifadelerini kullandı.

İktidarları için bağımsız bir yargı sözü veren Poyraz, “Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte, tek kişinin sesi değil, milletin sesi olan bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbir organ, hiçbir kimse, Anayasa’nın açık hükümlerini ‘yorum’ adı altında çiğneyemeyecektir” dedi. 


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