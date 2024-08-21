İYİ Parti’den giden isimler için hamle

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Son 1 yıldır istifalar ve ihraçların eksik olmadığı İYİ Parti’de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve yakın çalışma ekibinin partiden istifa eden milletvekilleri için düğmeye bastığı öne sürülüyor. 25 Ekim’de düzenlenecek partinin kuruluş yıldönümü etkinliğinde rozetlerin takılması hedefleniyor. Eski genel başkan Meral Akşener döneminde partilerinden istifa eden Yüksel Arslan, Adnan Beker ve Ümit Dikbayır’ın yeniden partiye geri dönmesi için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor. İsmi geçen Beker’e yakın kaynaklar, Beker’in bir süre bağımsız kalmak istediğini belirtti. Arslan’ın şartının 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ın desteklenmesi olduğu iddia ediliyor. Dikbayır’ın net bir fikrinin olmadığı öne sürüldü.