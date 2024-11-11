İYİ Parti’den istifa etmişti: ‘Belediye başkanı CHP’ye katılacak’

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın yarın CHP'ye katılacağı iddia edildi.

İYİ Parti’den istifa etmişti: ‘Belediye başkanı CHP’ye katılacak’
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 19:21

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yarın CHP'ye katılacağı öne sürüldü. 

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“İyi Parti’den ayrılan Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP’ye katılıyor.

İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti.

Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak.”


Etiketler: #Mustafa Bıyık #trabzon #CHP #İyi Parti

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