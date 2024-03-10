İYİ Parti’den istifa etmişti. CHP rozeti taktı: İYİ Partili Bucak CHP’ye geçti

İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak CHP’ye geçti.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:39
İYİ Parti’den istifa etmişti. CHP rozeti taktı: İYİ Partili Bucak CHP’ye geçti
Abone Ol google-news

“Parti teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığı”nı ileri sürerek adaylıktan çekilen İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak CHP’ye katıldı. Bucak adaylıktan çekilirken CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e destek vereceğini açıklamıştı. Bucak, Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ın Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törenle CHP rozetini taktı. Uysal, “İYİ Parti Belediye Başkan adayıyken şartları birleşme şartları olarak görüp bize katılma kararı veren Turgut Bucak meşaleyi yakanlardan biri. Bu bir başlangıç. Muratpaşa’dan yakılan bu meşale bütün Türkiye’de yanan meşaleye dönüşecek” dedi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...

KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...
Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük

Trabzonspor geriden geldi, fark attı! Trabzonspor 5-1 Fatih Karagümrük
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı: Gram altın rekor tazeledi!
4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!

4 maçtır kazanamıyorlardı: Shota Arveladze’den flaş Fatih Karagümrük kararı!
Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti

Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
Adana Demirspor 1 puanı son dakikalarda aldı! Konyaspor 2-2 Adana Demirspor

Adana Demirspor 1 puanı son dakikalarda aldı! Konyaspor 2-2 Adana Demirspor