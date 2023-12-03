İYİ Parti'den istifa etmişti... Faruk Köylüoğlu: Seçmen işbirliği yapar
İYİ Parti’nin seçimlere 81 ilde kendi adayıyla girme kararına karşı çıktığı için görevinden istifa eden eski Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti’nin (Genel İdare Kurulu) GİK’te yarın alacağı ittifak kararına ilişkin “İnşallah doğru yolu bulurlar. Bu tip kararları çok geciktirmemek lazım. Geciktirdikçe seçmen sandıkta doğru adayı görürse işbirliği yapar. Yerel seçimin ruhunda var” ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel’in İYİ Parti’ye “işbirliği” teklifinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konunun GİK’te değerlendireceğini söyledi.
Siyasette gözler, İYİ Parti’nin 4 Aralık’ta yapacağı GİK toplantısına çevrildi. Akşener, parti kurmaylarıyla ve yöneticileriyle yoğun istişare toplantıları gerçekleştirirken, “GİK’in 81 ilde aday çıkarma kararına” muhalefet ederek İYİ Parti’deki görevinden istifa eden isimlerin, yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiği de merak konusu.
Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu “işbirliğine” yönelik yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Köylüoğlu, “İstifa ederken de biz böyle bir görüşmenin yapılması gerektiğini belirttik. Kazan kazan mantığının doğru olduğunu ve kaybetmek üzerine seçim stratejisi olamayacağını ifade ettik. İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmeler olumlu. İki tarafın da kazanacağı şekilde sonuçlanırsa çok değerli olur” dedi.
Köylüoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Elde edilmiş kazanımları kaybetmemek adına net olmak lazım. Bu tip kararları geciktirmemek lazım. Geciktirdikçe seçmen sandıkta doğru adayı görürse işbirliği yapar. Yerel seçimin ruhunda var.”
En baştan beri bazı metropol ve taşra ilçelerinde seçime İYİ Parti’nin adayıyla gidilmesini savunduğunu belirten Köylüoğlu, “Ankara’da, İstanbul’da, büyükşehirlerde işbirliği yapılmasından yanayım. İşbirliği yapılmadığı zaman ciddi kayıplar yaşanabilir. Testi kırılmadan ikaz edelim” dedi.
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