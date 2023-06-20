İYİ Parti'den memur ve emekli maaşı için kanun teklifi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:25

Güncelleme: 20.06.2023 - 17:26

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memur maaşlarının ve emeklilerin aylıklarının artırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Bugün aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 7 bin 901 TL olduğunu hatırlatan Poyraz, kanun teklifiyle gelirleri enflasyonun gerisinde kalan memur ve emeklilerin biraz olsun nefes almalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

"MAALESEF AYNI ÜLKEYİ YAŞAMIYORUZ"

Poyraz, “Mayıs ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 33 bin 750 TL iken en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için kanun teklifi sunacaklarını müjdeleyenlerle aynı ülkede yaşıyoruz ama maalesef aynı ülkeyi yaşamıyoruz” ifadesini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ 26 BİN 830 OLMASI ÖNGÖRÜLDÜ

Teklife göre, bugün açıklanan 13 bin 415 TL brüt asgari ücrete göre en düşük memur maaşının 36 bin 950 TL, en düşük emekli maaşı ise 26 bin 830 TL olması öngörüldü.

Poyraz, geçen günlerde de akademisyenlerin ve birinci sınıf hâkim ve savcıların maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi için ve akademik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması için kanun teklifi vermişti.