İBB Meclisi Üyesi Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:48

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:50

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabından hem yazılı olarak hem de video paylaşarak Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!"

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi Üyesi Taylan Yıldız'la 2020 yılında, yaşadığı bir tartışmada Yıldız'dan söz ederken "internetçi arkadaş" ifadesini kullanmıştı. Yıldız da buna karşılık "Ben 'internetçi arkadaş' değilim, ismim Taylan Yıldız. Stanford’dan da doktoram var. Onun için öncelikle herkes bir kendine gelsin. Bana ‘İnternetçi arkadaş’ diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" açıklaması yapmıştı.