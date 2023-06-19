İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız'dan şaşırtan istifa kararı: Tek tek açıkladı...
İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız'dan şaşırtan istifa kararı: Tek tek açıkladı...
İYİ Parti kurucusu Taylan Yıldız'dan şaşırtan istifa kararı: Tek tek açıkladı... İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız, partiden istifa ettiğini duyurdu. Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım" dedi. "Sebebi kişisel değil, sistemsel" diyen Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi" ifadelerini kullandı.
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