İYİ Parti'den seçilen belediye başkanı, AKP'ye geçmişti... Sayıştay, Nazilli Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri tespit etti

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Raporda belediye bütçesinden profesyonel bir spor kulübü olan ve kamu yararına çalışan dernekler arasında bulunmayan Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği’ne, ayni ve nakdi yardım sağlandığı belirtildi. Belediyenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların mevzuata aykırı olarak söz konusu derneğe tahsis edildiği saptanan raporda belediye meclis kararıyla tahsis edilen taşınmazların, tüm bakım ve onarım giderleri ile bazı genel giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı saptandı.

FATURAYI BELEDİYE ÖDEMİŞ

Derneğe mevzuata aykırı şekilde yapılan taşınmaz tahsislerinin 15 yıllık bir süreyi kapsadığına dikkat çekilen raporda derneğe tahsis edilen taşınmazların elektrik, su ve doğalgaz faturalarının belediye bütçesinden ödendiği ifade edildi. Öte yandan Sayıştay, belediyede memur ve kadrolu işçi olarak ve 696 sayılı KHK’ye göre istihdam edilen bazı personellerin profesyonel olan spor kulübü derneğinde daimi olarak görevlendirildiğini kaydetti. Belediyeye ait bir otobüsün ise derneğe kullandırıldığı ve akaryakıt giderinin bütçeden ödendiği tespit edildi.

800 MİLYON TL ‘YARDIM’

Sayıştay’ın incelemeleri sonucunda belediyenin profesyonel spor kulübüne 800 milyon 500 bin TL nakdi yardımda bulunduğu tespit edildi.

Sayıştay’ın Nazilli Belediyesi için tespit ettiği usulsüzlükler bununla da sınırlı kalmadı. Belediye sınırları içerisinde ye alan park ve rekreasyon alanları üzerindeki binaların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun bulunmadığı belirtildi.

2 MİLYON TL HABER HİZMETİ

Sayıştay, ayrıca belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü temsil ve tanıtım giderleri bütçesinden yasal görevleri dahilinde yapması gereken rutin işlerini, ücret karşılığında “banner” hizmet alımı olarak çeşitli yayın organlarında haber yaptırıldığını saptadı. Raporda, belediyenin yasal görevleri dahilinde yapılması gereken ve yapılmış olan iftar yemeği vermek, kaldırım çalışmaları yapmak, yurttaşlara pide dağıtmak gibi mahalli müşterek nitelikli rutin işlerinin halka duyurulmak amacıyla ücret karşılığında çeşitli yayın organlarında haber niteliğinde (banner) verdirilmesinin, tanıtım-ilan giderleri kapsamında değerlendirmenin mümkün olmadığı vurgulandı. Sayıştay raporunda, “Belediyenin rutin işlerini yurttaşlara tanıtımı amacıyla özel kalem müdürlüğü bütçesinden çeşitli yayın organlarından toplam 1 milyon 844 bin TL’lik haber hizmeti alındığı” kaydedildi.