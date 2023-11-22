AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı: Gecekondu fonu amaç dışında kullanılmış

Sayıştay, 2022 yılına ait ‘Belediyeler Raporu’nu açıkladı. AKP’li İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’nde birçok usulsüz uygulama da Sayıştay’ın denetimine takıldı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:59
AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı: Gecekondu fonu amaç dışında kullanılmış
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Belediye sınırları içerisinde hazineye ait taşınmazların satışından elde edilen gecekondu fonu kapsamındaki gelirlerin bir kısmının gecekondu fonu hesabına aktarılmadığına dikkat çekildi.

Raporda fon hesabına aktarılan tutarların ise amacı dışında kullanıldığına vurgu yapıldı. 

Söz konusu belediye sık sık taşınmaz satışlarıyla da gündeme geliyor. Tartışmalı birçok satışın yaşandığı belediyede bu taşınmazların satışındaki usulsüzlükler de Satıştay’ın dikkatinden kaçmadı.

Taşınmaz satışlarına yönelik hazırlanan şartnamelerde rekabeti engelleyici düzenlemelerin bulunduğuna vurgu yapan Sayıştay konuyla ilgili, “İdarece yapılan bazı taşınmaz satış ihalelerine ait şartnamelerde, 2886 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak  yüzde 5 oranında geçici teminat şartı belirlendiği ayrıca muhammen bedelin yüzde 15’i oranında 'İştirak bedeli' adı altında bir başvuru şartı düzenlendiği görülmüştür” denildi. Ayrıca İdarenin taşınmazlarından bazılarının pazarlık usulüyle kiraya verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.


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