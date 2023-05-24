İYİ Parti'den şok iddia: Ankara’da oy oranları orantısız 600 sandık tespit ettik

Yayınlanma: 24.05.2023 - 18:41

Güncelleme: 24.05.2023 - 18:41

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sandık güvenliği ile ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

T24'e konuşan Köylüoğlu, şunları söyledi: “Bir müddettir 14 Mayıs'ta yapılan hatalarımızı da görmüş olduk sandıklarla ilgili. Ankara'da özellikle tespit ettiğimiz bir 600 sandık vardı. Oy oranlarının orantısız olduğu o 600 sandığı yapay zekayla tespit etmiştik. Daha önem vereceğiz ve dikkat edeceğiz. Ankara’da 12 bin 150 sandığımız var. Bin 400 küsür okul sorumlumuz var. Eğitimsizlikle alakalı sıkıntılarımız da vardı, şimdi eğitimler veriyoruz. Yani tüm oylara sahip çıkacağız”

YURTDIŞI OYLARDA SEÇİM GÜVENLİĞİ

Yurtdışı oylarının sayıldığı ATO Congresium’a da dikkat çeken Köylüoğlu, “Orada 2 milyona yakın bir oy var. Bir orta büyüklükteki bir şehir hatta büyük bir şehir. Kamu kurum ve kuruluşlarının seçim güvenliğini tam olarak sağlamasını bekliyoruz. Özellikle yurt dışı oylarda seçim güvenliği ile ilgili sıkıntılar vardı. Hem il ve ilçe seçim kuruluna hem de emniyet müdürlüğüne bildirdik, kendi tedbirlerimizi de aldık. Oraya da sahip çıkacağız sandıklarımıza” ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN OYLARI...

Köylüoğlu, İYİ Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediği iddiaları ile ilgili de şunları söyledi: “Matematik ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy da ortada İYİ Parti'nin aldığı oy da ortada. CHP'nin aldığı oy da ortada. Üst üste koyduğunuz zaman topladığınız zaman tam çıkıyor. Biz belki birazcık beklentimizin altında oy aldık. O oyların belli yerlere gittiği belli. Ama bunlar mutlaka toplanacaktır. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmemiş bir oy olabilir. Ama İYİ Parti'ye de gelmemiş. İYİ Parti'nin aldığı oy oranı yüzde 10 desek. işte CHP'de yüzde 25 alsa 35 ve diğerleri de üstüne koymuşlar. Yüzde 45’i bulmuşlar. Öyle diye düşünüyorum.”

BAKANLIK KONUSUNA DEĞİNDİ

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan mutabakat metninde yerel yönetimlerde kayyum uygulamasının devam edeceğine ilişkin ifadenin yer alması ile ilgili de konuşan Köylüoğlu, “Ortak politikalar mutabakat metni var. Ona uymak durumunda tabii, kim olursa olsun.

Sayın Özdağ'ın da belirttiği o maddelerin birçoğu zaten bizim de desteklediğimiz işte kırmızı çizgilerimiz olan ilk dört maddenin değişmemesi ve diğerleri. Kayyumda da zaten güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtikten sonra daha farklı hale gelecektir o sistem. Ama şu andan bahsediyor olabilir diye düşünüyorum” diye konuştu. Köylüoğlu, Ümit Özdağ’a bakanlık verileceği iddiası ile ilgili de “Daha henüz bakanlıkların öyle paylaşıldığı bir ortam olduğunu düşünmüyorum ben. Bakanlıklar şimdi konuşulacak iş değil, daha sonra konuşulacak” dedi.

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ SEÇMENİ İKNA ETTİ'

Seçim çalışmaları sırasında edindiği izlenimlerle ilgili de konuşan Köylüoğlu, şöyle devam etti: “Benim gördüğüm kadarıyla şimdi insanlar kimin daha çok milliyetçi olup olmadığını anlayacak diye düşünüyorum. Kandil'deki yapılan açıklamaların kimi desteklediği ortaya çıktı. Kandil'de yapılan açıklamalar direkt olarak Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Çünkü bizim milletimiz milliyetçilik, hassasiyeti olan bir millet. Bu işin sonucunda bunu kime yaradığı ortaya çıktı. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in mimarı olduğunu düşündüğüm işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak olaya girmesi bence bizim seçmenimizi ikna etti.

'HDP'NİN ADAY ÇIKARMASI DAHA DOĞRU OLURDU'

İlk turda HDP'nin aday çıkarmaması. Ondan sonra Kandil'den o tip söylemlerin olması tabii bu algıyı yarattı. Bu algıda ister istemez yani medyanın da birçoğunu kontrol altında tutan hükümet bunu da böyle pompalayarak bu duruma getirdi tabii. Onun da etkisi var. Mutlaka var. İlk turda HDP'nin aday çıkarması çok daha doğru olurdu. En azından bu söylentileri ortadan kaldırdı.”