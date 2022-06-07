İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video: 'Az kaldı...'
İYİ Parti, resmi hesabından birden fazla maaş alan bürokratları konu alan bir video yayımladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İYİ Parti, birden fazla maaş alan AKP’li isimleri temsilen hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından yayımladı.
Yayımlanan videoda birden fazla maaş alan AKP'li danışmanlar eleştirildi. Parti, paylaşımına, “Az kaldı… Bu adaletsiz düzen bitecek” notunu düştü.
Video şu notla paylaşıldı:
"Bir tarafta #10MaaşlıDanışmanlar'ın sürdüğü sefa, diğer tarafta hakkı sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan milletimiz… Az kaldı... Bu adaletsiz düzen bitecek! Türkiye’nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz! Nasıl mı?"
Akşam saatlerinde paylaşılan video geceye doğru defalarca kez paylaşıldı yüzbinlerce görüntüleme aldı.
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