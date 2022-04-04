İYİ Parti'den 'Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın' açıklaması

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:32

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu. Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 7 Nisan Perşembe günü İzmir'e geleceğini söyledi.

Partisinin başkanlık divanındaki değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Bunlar parti içi meselelerdir. Her kongreden sonra siyasi partilerde değişiklikler olabilir. Bu tartışmanın yaşanması aslında İYİ Parti'nin demokrasi anlayışından kaynaklı bir durum." dedi.

"İki kişiyi esas alarak bu tartışmaları yapmaya çalışıyorlar." diyen Dervişoğlu, "Koray Bey'in durumu malum. Koray Bey bu partinin kurucusu ve herkes tarafından kabul edilmiş bir şahsiyet. 'Teşkilat Başkanlığı yapar mısın?' diye bana sorsanız, bu yaşta böyle bir göreve talip olmam. Çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Koray Bey bunu parti kurulduğundan beri yapıyor. Dolayısıyla Koray Bey'in bir makamdan alınıp başka bir makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim partimizde tartışılmıyor. Koray Bey'in divandaki yerinin değişmesi Ona olan sevgimizi ve saygımızı azaltmaz." dedi.

"Yavuz Ağıralioğlu bey de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır" diyen Dervişoğlu, "Partimizin TBMM'ye geldiği itibaren de sözcü nitelikli sıfatları vardır. Ben onunla halef-selefim. Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü yaptı. Yavuz Ağıralioğlu bey boşta birisi değil, partimizin milletvekilidir. Hala bulunduğu konum itibariyle de hem kendi adına hem de partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme selahiyetine sahiptir." ifadelerini kullandı.

SOYLU'YA YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na ve İYİ Partililere laf yetiştirmek yerine kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Daha da ileri gidiyorum, haddini bilmesini ve edebini takınmasını buradan tavsiye ediyorum." dedi.

SEÇİM KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ

Seçim kanunu değişikliği teklifinin kabul edildiğini hatırlatan Dervişoğlu, teklifin olumsuz yanlarını hem komisyondaki hem de TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sırasında dile getirdiklerini ifade etti.

Dervişoğlu, "Hiçbir iktidar milletin gözünden düştüyse kanun yapma gücüyle kendini kurtaramaz. Geçmiş dönemlerde benzerlerini çokça yaşadığımız gibi yaptıkları değişiklik de bu iktidarın sonu olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in polislerin ağır çalışma koşullarını gündeme getirdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu konuda bir iyileştirme yapılacağını açıkladığını ifade eden Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İYİ Parti liderini hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.

"Seviyesiz bir takım suçlamalarda bulundu. Bizden de layık olduğu cevabı aldı" diyen Dervişoğlu, "Polisin çalışma koşullarının düzenlenmesi için söylediğimiz laflardan neden bu denli alınganlık gösteriyor anlayabilmiş değilim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Bize laf yetiştireceğine şemsiyeleri altına saklandığı, çete liderlerine laf yetiştirmesini söylüyorum. İYİ Parti'nin Genel Başkanı'na ve İYİ Partililere laf yetiştirmek yerine kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Daha da ileri gidiyorum, haddini bilmesini ve edebini takınmasını buradan tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.