İYİ Parti'den yeni '14 Mayıs' videosu: Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:25

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:25

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 9 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK"

"Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak; emekliler tarih yazacak" notuyla paylaşılan videoda, pazara giden emekli bir çiftin alışveriş yaptığı görüntüler yer alırken fonda, “Bahçe domatesi geldi” diye bağıran pazarcının sesi duyuluyor.

Çiftin, pazar tezgâhlarında duran soğan ve domatese bakarak iç çekmesinin ardından kadın eşine “Hiç olmazsa yarım kilo alsaydık” diyor. Bu cümlenin ardından açı genişliyor ve eli kolu pazar poşetleriyle dolu eşi de “Yahu Neriman nasıl taşıyacağım bunca şeyi” diye soruyor.

Kadının eşine “Taşırsın merak etme, daha neler alacağız neler… Baksana ne güzel tazecik hepsi” yanıtını verdiği görüntünün üzerine “Haziran, 2024” yazısı çıkıyor.