İYİ Parti'den yeni '14 Mayıs' videosu: 'Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak'
İYİ Parti, 14 Mayıs seçimlerine 8 gün kala "Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak" mesajıyla yeni bir video yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne 8 gün kala, İYİ Parti'den yeni bir seçim videosu daha geldi.
"Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak" notuyla paylaşılan videoda genç erkeğin telefonundan ve sosyal medya hesabından “Yeterli, ne zaman bitecek bu”, “Sıkıldım artık, bunun bitmesini istiyorum. Ne zaman bitecek” mesajlarını gönderdiği görülüyor.
Ardından gencin kapısını 2 polis çalıyor, genç kapıyı açtığında ekranda Ocak, 2024 yazısı çıkıyor.
Gençle kardeş oldukları anlaşılan polisler sohbet ederek, gülerek içeri giriyor.
Özgürlüklere takılan tüm prangalar kırılacak; #GençlerTarihYazacak pic.twitter.com/eUV7B7vkJm— İYİ Parti (@iyiparti) May 6, 2023
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