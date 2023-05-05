İYİ Partili Alagöz'den AKP'lilere tepki: 'Utanmadan depremzedelerden oy istiyorlar'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:20

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların inşasına başladı. Uzmanlar, deprem bölgesinde kısa sürede yapı dikmenin tehlikeleri hakkında uyarıda bulunsa da çalışmalar devam ediyor.

Uzmanların her an olabileceğini belirttiği büyük Marmara depremine dikkat çeken Alagöz, Bursa’nın da depreme hazırlıklı olmadığını belirtti. Alagöz, “Herkes İstanbul’u konuşuyor ama Bursa’da deprem olması beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde kalıyor. Allah muhafaza bu depremi yaşadığımızda, Bursa’da da vaziyet hiç iyi olmayacak” İfadelerini kullandı.

"UTANMADAN DEPREMZEDELERDEN OY İSTİYOR"

Alagöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Jeoloji mühendisleri deprem bölgesinde kısa sürede yapı dikmenin tehlikeleri hakkında uyarıyor, AKP deprem bölgelerinde, seçime yetiştirilmek için alelacele atılmış temellerle utanmadan bir de depremzedelerden oy istiyor! Ailelerini, sevdiklerini çürük binaların altında bırakmış insanların oylarını, oy için apar topar özensizce attığınız bina temelleriyle mi kazanacaksınız?

"VAZİYET HİÇ İYİ OLMAYACAK"

Depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da Büyük İstanbul Depremi’nin korkusunu yaşıyoruz. Aslında beklenen deprem Büyük Marmara Depremi… Herkes İstanbul’u konuşuyor ama Bursa’da deprem olması beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde kalıyor. Allah muhafaza bu depremi yaşadığımızda, Bursa’da da vaziyet hiç iyi olmayacak. Peki İstanbul’da yaşayan 16 milyon, Bursa’da yaşayan 3 milyondan fazla insanın can güvenliğinin hesabını kim verecek?

Milletin iktidarında, depremden etkilenme riski bulunan bütün illerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını ‘’Rant değil çevre ve insan odaklı, afet risklerine karşı dayanıklılığı artıran, kent kimliğini yok etmeyen, doğaya ve tarihe karşı saygılı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızı önceleyen bir anlayışla yürüteceğiz!’’ Unutmayın ki; #14Mayıs ‘ta #TürkiyeTarihYazacak #DepremiUnutmaUnutturma"