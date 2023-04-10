İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Türkiye tarih yazacak!
İYİ Parti, "Türkiye tarih yazacak" başlıklı yeni seçim videosunu kamuoyuyla paylaştı.
İYİ Parti'nin seçim kampanyası için hazırlanan "Türkiye tarih yazacak" başlıklı yeni videosu bugün yayınlandı.
Yaklaşık bir buçuk dakika süren videoda İYİ Parti'nin kuruluş aşamasındaki engellemelere, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezasının ardından yapılan mitinge ve Akşener'in, partinin İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandıktan sonra grup toplantısında masaya mermi koyarak yaptığı konuşmanın görüntülerine yer verildi.
15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak! pic.twitter.com/bYvFZOuHqe— Meral Akşener (@meral_aksener) April 10, 2023
İYİ Parti, 2 hafta önce de ‘John Wick: Bölüm 4’ filminin öncesinde yayınlanmak üzere filmin temasına mesaj gönderen 3 farklı reklam filmi yayınlamıştı.
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