İYİ Parti'den yeni video: Tarihi seçimde, tarihi sen yaz
İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni kampanya videosunu yayınladı. Videoda, “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” mesajı verildi.
İYİ Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesaplarında “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” notuyla paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter hesabında "Son 6 gün, tarihi sen yaz" mesajıyla alıntıladığı videoda, oy kullanmak için hazırlanan ve oy kullanan yurttaşların görüntülerine yer verildi.
Videoda, Ajda Pekkan’ın ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısının İYİ Parti’ye uyarlanmış hali kullanıldı.
Tarihi Seçimde #TarihiSenYaz! ?????? pic.twitter.com/YyD3l2pxHw— İYİ Parti (@iyiparti) May 8, 2023
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı 'bir sonraki seçimin iki başbakan adayını' yazdı
- Kemal Derviş yaşamını yitirdi
- YSK, Erdoğan’ın isminin altındaki nokta için toplanacak
- Konya'da provokasyon girişimi
- Soylu, Ahmet Şık'a oyuncak fırlattı
- Çirkin provokasyon sonrası Kızılay'dan açıklama
- Erzurum saldırısının ardından gözler Konya'da!
- Adana'da 'iktidar' sloganları atıldı
- Erzurum Dernekler Federasyonu’ndan akıl almaz açıklama
- CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı