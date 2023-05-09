İYİ Parti'den yeni video: Tarihi seçimde, tarihi sen yaz

İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni kampanya videosunu yayınladı. Videoda, “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” mesajı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:24
İYİ Parti'den yeni video: Tarihi seçimde, tarihi sen yaz
Abone Ol google-news

İYİ Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesaplarında “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” notuyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter hesabında "Son 6 gün, tarihi sen yaz" mesajıyla alıntıladığı videoda, oy kullanmak için hazırlanan ve oy kullanan yurttaşların görüntülerine yer verildi.

Videoda, Ajda Pekkan’ın ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısının İYİ Parti’ye uyarlanmış hali kullanıldı.




Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler