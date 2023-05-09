İYİ Parti'den yeni video: Tarihi seçimde, tarihi sen yaz

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:24

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:24

İYİ Parti, seçim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesaplarında “Tarihi seçimde tarihi sen yaz” notuyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Twitter hesabında "Son 6 gün, tarihi sen yaz" mesajıyla alıntıladığı videoda, oy kullanmak için hazırlanan ve oy kullanan yurttaşların görüntülerine yer verildi.

Videoda, Ajda Pekkan’ın ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısının İYİ Parti’ye uyarlanmış hali kullanıldı.







