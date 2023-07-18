İYİ Parti'den zam protestosu: AKP, IMF programını uyguluyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:14

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:53

İYİ Parti il başkanlıkları, zamları protesto etmek için bugün 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması yaptı. İzmir’de de il binasında gerçekleşen basın açıklamasında Sinan Bezircilioğlu, AKP iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları nedeniyle yurttaşın zamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Seçimde AKP’nin vaatlerine dikkat çeken Bezircilioğlu, “AKP’nin uyguladığı hatalı politikalar sonucunda, seçim sürecinde atılan sloganlara, popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün değil. Bunun yerine, bütün faturayı dar gelirliye kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Üstelik AKP iktidarı, dar bir kesime bankacılık sistemi üzerinden kepçe ile rant dağıtırken toplumun geniş kesimlerinden kaşıkla bu parayı toplamaktadır” diye konuştu.

“BUGÜN TÜRKİYE’DE ADI KONMAMIŞ BİR IMF PROGRAMI UYGULANMAKTADIR”

Sabun, kitap çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlar da bile ek vergi alındığını hatırlatan Sinan Bezircilioğlu, “Ancak servetten elde edilen kazançtan vergi alınmamaktadır. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük, yandaş ve ranta dayanan bir kesimin zenginleşmesine hiçbir kemer sıkma politikası dayanmamaktadır. AKP iktidarının bu ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bugün Türkiye’de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AKP iktidarının, bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ DERİN BİR YOKSULLUK ÇUKURUNA GÖMÜLMEK İSTENMEKTEDİR”

Memura ve emekliye yapılan zamların bir hafta içinde eriyip gittiğini ifade eden İYİ Parti il başkanı, “Son olarak akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir. İki ay önce, seçimin arifesinde 19,58 TL olan ABD doları, bugün 26,12 TL’ye gelmiştir. Yine iki ay önce, seçimlerin arifesinde benzinin litre fiyatı 21,14 TL’yken bugün litre fiyatı 35,90 TL olmuş ve iki ay içindeki artış oranı yüzde 70’i bulmuştur. Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı, vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir. Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olacağız” diyerek sözlerini noktaladı.