İYİ Partili aday şantaj mesajını mitingde okudu: '25 milyon vermezsen...'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:34

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:34

31 Mart yerel seçimler öncesi anketlerde başa baş gösterilen şehirlerden biri olan Ordu'da gerilim sürüyor. İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz, miting meydanında kendisine yerel kanal sahibinden gelen şantaj mesajını okudu.

2014 yılında AKP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Enver Yılmaz, 2018 yılında AKP'li Numan Kurtulmuş ile protokol tartışması yaşadığı iddia edilmiş ve ardından görevden alınmıştı. Enver Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaak yerel seçimlerde ise İYİ Parti'den aday oldu.

25 MİLYONLUK TEKLİF

Miting meydanında kendisine Kanal 52'nin sahibi İsa Akçay'dan gelen mesajı okuyan Enver Yılmaz, AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i göreve davet etti:

"3 teklif sunuyorum sana Enver Yılmaz sana. Sadece haber için 10 milyon. Her şey dahil 20 milyon 100 bin lira vereceksin. İlçeler dahil 25 milyon lira vereceksin diyor. Fakat bugün dönüş yapmazsanız Hilmi Güler’in yarından itibaren askeriyim, itiyim diyor. Kim bunu diyen? 24 saat bizim aleyhimize yayın yapan İsa Akçay. Savcıları, devletin bütün kurumlarını, Hilmi Güler’i de göreve çağırıyorum. Ben bu şantaj çetesiyle geçmişte de mücadelem var. Benim bunlara verecek ne şahsi param var ne de belediyenin kaynağı var. Saldıracaklar. Ama biz de sonuna kadar onlara karşı mücadele edeceğiz."