Ordu’nun başı bentonit ocaklarıyla dertte

AKP’li başkan madenlerini genişletiyor

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00
Ordu’nun başı bentonit ocaklarıyla dertte
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TEMA Vakfı’nın verilerine göre yüzde 74’ü maden ruhsatlı olan Ordu’da çalışmalar hız kesmiyor. Bentonit ocaklarının çoğaldığı alanda son olarak yeni bir maden adımı AKP’li başkandan geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in şirketi Orbel Madencilik, bölgede işlettiği madenlere yenisini eklemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvruda bulundu. 21.37 hektarlık orman ve şahıs arazisi içerisinde kalan alandaki projeye onay alınması durumunda çalışmalara başlanacak. Ancak şirketin bölgede 6 bin 316 hektarlık ruhsatının bulunması da küçük onayı aldıktan sonra büyümeye gidebileceği riskini ortaya çıkarıyor. Yaşam savunucuları ise ilk onayı aldıktan sonra büyümenin kolay olduğunun altını çiziyor.

İçinden dere geçiyor

Projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre bölgede birçok memeli, kuş ve bitki türü bulunuyor. Ayrıca proje alanının içinden Damdan Gölü’nden Elekçi Deresi’ne bağlanan dere geçiyor. Şirket, dere yataklarına herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını iddia ediyor.  


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