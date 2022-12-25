İYİ Partili Andican'dan 'başörtüsü' açıklaması: En büyük tehlike referandum

25 Aralık 2022 Pazar, 15:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" sözleriyle hazırlanan teklife ilişkin İYİ Parti cephesinden önemli bir değerlendirme geldi.

KRT TV’de dün akşam Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, teklifiile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

BU KONUDA SAYIN GENEL BAŞKAN MİLLETVEKİLLERİ İLE TOPLANTI YAPACAK: Sürecin geçmişini iyi okumalı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği yasal düzenlemeyle başörtüsü konusunu bir anlamda endişeli muhafazakarların endişelerini gidermek, helalleşme süreci içerisinde kamuoyunun önüne getirdiği bir teklifti. Fakat cumhurbaşkanı, ‘Pas atıldı, gole çevireceğim’ şeklinde siyasal bir oportünizmle bu olayı anayasal düzenlemeye çevirdi. Burada birkaç nokta var. Birisi oradaki cümleler öylesine ustalıkla dizayn edilmiş ki, oradan her şeyin çıkması mümkün yani her türlü yorumlanabilmesi mümkün. Biz parti olarak bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmış değiliz. Merkez Karar grubu toplandı, parti sözcümüz, orada ‘Başörtüsüne karşı bir parti görünümü sergilemeyelim’ şeklinde bazı üyelerimizin ifadeleri olduğunu belirtti. Ama Merkez Karar’la ilgili bir olay değil bu olay. Parlamentodaki milletvekilleriyle ilgili bir hadise. Bu konuda Sayın Genel Başkan milletvekilleri ile toplantı yapacak. Konuyla ilgili hukukçu arkadaşlar bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmanın sonucunda karar verilecek.

BEKİR BOZDAĞ’A İNANMIYORUM: Benim şahsi fikrim; Bekir Bozdağ konuşmuş, ‘400’ün üzerine çıkarsa bunu referanduma götürmem’ demiş. Buradaki en büyük tehlike bu olayın referanduma gitmesi. Referandum çünkü bir onu savunan bir de onun karşıtı olması demektir. İstenen şey zaten referandumun seçim kampanyası olması. Bunun seçimler sırasında bir referandum sandığı olarak, üçüncü sandık olarak Macaristan’da Orban’ın yaptığını yapmak istiyor. ‘400’ün üzerine çıkarsa referanduma götürmeyiz’ diyen Bekir Bozdağ’a inanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da söylese inanmam. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının da bugün söylediğini ertesi gün öyle demedim diyen bir politikacı olduğunu çok yakından çok iyi biliyoruz. Onun için 400’ün üzerinde oy alsa bile rahatlıkla referandum sandığını oraya koyarlar. Bu kadar siyasi açıdan oportünist bir yaklaşımları var. Onun için bütün bunları biz değerlendireceğiz sonra parti kararını verecek.”