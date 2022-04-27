İYİ Partili Aytun Çıray AKP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından AKP’nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla AKP'nin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı adayını açıkladı.
Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.
Çıray'ın paylaşımı şu şekilde:
“Bence AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Sn Hulusi Akar olacak”
Bence AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Sn Hulusi Akar olacak.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 26, 2022
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