İYİ Partili Aytun Çıray Meclis gündemine taşıdı: Cengiz Holding zararı karşılayacak mı?

07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:36

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'de yaşanan enerji sıkıntısını TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması için soru önergesi veren Çıray, hükümetin yürüttüğü politikaların iflasa neden olduğunu öne sürdü.

Çıray, “Cengiz Holding’e ait elektrik dağıtım şirketi AEDAŞ’ın Ispartalıların uğradıkları ağır mağduriyeti telafi ve tazmin etmesine yönelik bir girişimde bulunmayı ve sözleşmeden kaynaklanan hukuki yaptırımlar konusunda harekete geçmeyi düşünüyor musunuz" sorusunu yöneltti.

Çıray, şunları kaydetti:

"Enerji üreticilerinin ve dağıtımcılarının bankalara toplam kredi borcu salgın öncesinde 70 milyar dolardı ve geri ödeyemiyorlardı. Daha ekonomi bozulmamışken Berat Albayrak ekonomi bakanı olarak tüm üreticileri ve bankaları bir araya getirdi, dinledi ama hiçbir şey yapmadı veya yapamadı. Ancak umursamazca aynı siyaseti sürdürdüler. Sonuç elektrik politikalarında iflas oldu. Tüketimin çok üstünde lisans verdiler. Doğal gaz-hidro-kömür-yenilenebilir enerjiler arasındaki kaynak planlaması dengesini hiçe saydılar. Tamamen menfaat ve yandaş kaygısıyla hareket ettiler. Lisans alanlar, bankalara gittiler. Bankalar da bu suçun ortağı oldu. Dağıtımcıların hiçbirinin para kazanmasının mümkün olmadığı açıkça ortada iken, geri dönemeyeceğini bile bile bu elektrik şirketlerine krediler verildi. Şimdi onlar da elektrik fiyatlarının üstüne zararlarını yazıp dağıtıyorlar ve vatandaşa yüklüyorlar. Devlet de seyrediyor.

"ZAMLARIN SORUMLUSU ERDOĞAN'DIR"

Ne yazık ki bugüne kadar zamların tek siyasi sorumlusu olan Erdoğan, elektrik ve doğalgaza zam yapmaya devam edecek. Bu dönemde gördük ki doğalgaz depolama depoları yetersiz. Uzmanlar, 60 milyar metreküp doğal gaz tüketimimize karşın 4 milyar metreküp depolama kapasitemizin son derece yetersiz olduğunu söylediler, söylüyorlar. Dinleyen yok. Karadeniz’de iki kere gaz bulduk dediler, daha gerçek rezervler belirlenmeden, işletilmeye değip değmeyeceği belli olmadan üretim için yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptılar. Sonuç olarak milletimiz yanlış politikaların bedelini ödüyor. AKP zam oldu yağıyor. Tepkiler büyüyünce ilk kademe olan 150 kilovat saat, 210 kilovat saate yükseltildi. Böylece hane halkları seviyesinde çok nispi de olsa bir rahatlama sağlamak istediler ama nafile.

"BARAJLAR KRALI DEMİREL'İN MEMLEKETİNDE ELEKTRİK YOK"

Türkiye’yi sanayileşmeyle, elektrikle buluşturan Barajlar Kralı Süleyman Demirel’in memleketi Isparta’da insanların soğuktan donması bu döneme nasip olmuş bir insanlık ayıbıdır. Isparta dört gün boyunca adeta taş devrini yaşadı. Ispartalıların mağduriyeti başta elektrik dağıtım şirketi olmak üzere tüm sorumlular tarafından telafi ve tazmin edilmelidir.”

Çıray, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e şu soruları yöneltti: